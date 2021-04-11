Звезда шоу "Кривое зеркало" избавился от пятидесяти лишних килограммов.
47-летний комик Александр Морозов перенёс несколько операций, которые изменили его до неузнаваемости.
"Это была не только абдоминопластика, то есть отрезание так называемого фартука, или лишней кожи, лоскута. Была ещё липосакция спины и, извините за интимные подробности, липосакция лобка, чтобы я уже совсем превратился в мужеподобного человека", — отметил Морозов в интервью "Собеседнику".
Журналисты поинтересовались, как лидер "Кривого зеркала" Евгения Петросян отреагировал на внешние изменения своего артиста.
"Он очень рад, что у меня здоровья прибавилось после похудения. Но в то же время сказал, что раньше был клоун Морозов, а теперь просто актёр. Наверное, он считает, что я перестал быть смешным, потому что уже не полный. Возможно, он прав. Но мне кажется, я, наоборот, расширил свою актёрскую палитру и теперь смогу подольше пожить и побольше ролей сыграть!" — отметил актёр.
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