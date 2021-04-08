Певец Виктор Королёв выгнал зрителя из зала во время своего концерта

В городе Тольятти на выступлении певца Виктора Королёва произошел неприятный инцидент — артист выпроводил из зала одного из зрителей. Конфликт, возмутивший аудиторию, был запечатлён на видео.

На кадрах видно, как Королёв заметил камеру в руках зрителя. Он остановил выступление и стал прогонять молодого человека, агрессивно ему угрожая.

"Стоп! Стоп! Выйдите из зала! Я верну вам деньги за билет — уйди отсюда! Или это издевательство какое-то, или это хамство. Ты сидишь и улыбаешься, а здесь люди пришли. Если ты нелюдь, то пойди вон отсюда или веди себя по-человечески. Ты меня услышал? Или я тебя порву на клочки, понял?" — горячился певец.

По словам аудитории, исполнитель вёл себя нервно всё выступление, пиная окружающие предметы.

Зрители, которые раздражали артиста, покинули зал, но обещанных денег за билет Королёв им так и не вернул.

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