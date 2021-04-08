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Певец Виктор Королёв выгнал зрителя из зала во время своего концерта

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В городе Тольятти на выступлении певца Виктора Королёва произошел неприятный инцидент — артист выпроводил из зала одного из зрителей. Конфликт, возмутивший аудиторию, был запечатлён на видео.

Певец Виктор Королёв выгнал зрителя из зала во время своего концерта

На кадрах видно, как Королёв заметил камеру в руках зрителя. Он остановил выступление и стал прогонять молодого человека, агрессивно ему угрожая.

"Стоп! Стоп! Выйдите из зала! Я верну вам деньги за билет — уйди отсюда! Или это издевательство какое-то, или это хамство. Ты сидишь и улыбаешься, а здесь люди пришли. Если ты нелюдь, то пойди вон отсюда или веди себя по-человечески. Ты меня услышал? Или я тебя порву на клочки, понял?" — горячился певец.

По словам аудитории, исполнитель вёл себя нервно всё выступление, пиная окружающие предметы.

Зрители, которые раздражали артиста, покинули зал, но обещанных денег за билет Королёв им так и не вернул.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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