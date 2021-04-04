Супруг Аллы Пугачёвой с большим вниманием и трепетом относится к своей шевелюре.
Максим Галкин продолжает радовать публику забавными видео зарисовками. Семейный контент пользуется особой любовью подписчиков пародиста.
В очередной раз центром внимания на видео стала прическу супруга Примадонны.
Моложавый телеведущий опубликовал в сторис Instagram видео, на которым они с сыном Гарри предстали со смешными причёсками.
Гарри от души смеялся, глядя на свои торчащие в разные стороны волосы.
"Лишь бы над папой посмеяться", — укорил мальчика отец.
Кудрявые пряди Максима Галкина выглядели куда более опрятно.
"Мы с Гариком коллеги по модным прическам", — сказал пародист, поинтересовавшись у сына, как он сделал себе такую чудную прическу, благодаря которой мальчик стал похож на Незнайку.
"У меня была мокрая голова, и я её посушил", — объяснил Гарри.
У меня тоже была мокрая голова, и я её не сушил", — отметил Маким.
Ранее Максим Галкина спрашивал у дочки Лизы, нравится ли ей его причёска.
Девочка ответила утвердительно.
"Я папочке своему не вру", — уверила Лиза.
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