Супруг Аллы Пугачёвой с большим вниманием и трепетом относится к своей шевелюре.

Максим Галкин продолжает радовать публику забавными видео зарисовками. Семейный контент пользуется особой любовью подписчиков пародиста.

В очередной раз центром внимания на видео стала прическу супруга Примадонны.

Моложавый телеведущий опубликовал в сторис Instagram видео, на которым они с сыном Гарри предстали со смешными причёсками.

Гарри от души смеялся, глядя на свои торчащие в разные стороны волосы.

"Лишь бы над папой посмеяться", — укорил мальчика отец.

Кудрявые пряди Максима Галкина выглядели куда более опрятно.

"Мы с Гариком коллеги по модным прическам", — сказал пародист, поинтересовавшись у сына, как он сделал себе такую чудную прическу, благодаря которой мальчик стал похож на Незнайку.

"У меня была мокрая голова, и я её посушил", — объяснил Гарри.

У меня тоже была мокрая голова, и я её не сушил", — отметил Маким.