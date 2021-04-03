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Ксения Собчак прочитала мантру перед портретом Киркорова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак замерла в восхищении перед портретом Филиппа Киркорова на одной из выставок, проходящих в Первопрестольной. На портрете исполнитель изображён похожим на божество восточного культа.

Ксения Собчак прочитала мантру перед портретом Киркорова

"Филипп Бедросович! Приходите, забирайте. Харе Кришна, Харе Рама!" — произнесла Собчак мантру и изобразила позу из ритуального индийского танца.

Светская львица объяснила в Instagram, где сумела встретить такую неземную красоту.

"На этой неделе у меня был личный "день музеев". Приехала близкая подруга и мы устроили культпоход. Замечательная выставка Пепперштейна (Филя, @fkirkorov, тебе надо купить твой портрет: он суперкрасивый, и только ты, Кобзон и Лоза удостоились внимания автора). А посмотреть Фалька в пустой Третьяковке это отдельное несравнимое удовольствие. В ленте отрывок речи Хрущёва по поводу современной живописи, Фалька в какой-то момент выдавили из России в Париж… А сейчас авангард это одно из главных достижений в искусстве России. И так у нас, увы, всегда. Сходите. Очень рекомендую," — написала Ксения Анатольевна в микроблоге.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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