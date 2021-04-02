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Степаненко настаивает, чтобы Петросян вернул ей деньги за еду

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Елена Степаненко учла в своём требовании деньги, которые были потрачены звездой "Кривого зеркала" на еду в 2016–2017 годах. Это требование артистка внесла в заключение, переданное адвокатам Евгения Петросяна, занимающимся разделом имущества экс-супругов.

Степаненко настаивает, чтобы Петросян вернул ей деньги за еду

Как сообщает "Стархит", в заключении отмечено, что Петросян в последние годы брака тратил деньги в ущерб семейному бюджету, питаясь в заведениях общепита.

"Где-то в кафе поел на 600 рублей, где-то — на 300. Он в эти годы часто летал в командировки, на гастроли. Все это заботливо подсчитано благодаря выпискам со счетов", — цитирует слова адвоката юмориста Сергея Жорина "СтарХит".

Жорин отметил, что в том же документе значатся суммы, которые Евгений Ваганович переводил супруге. Юрист предположил, что Степаненко, вероятно, намерена взыскать эти средства во второй раз.

Следующее судебное заседание намечено на 13 апреля. По словам адвоката, раздел имущества затягивается, так как адвокаты Елены Степаненко каждый выдвигают новые требования.

Хамовнический суд расторг брак Петросяна и Степаненко осенью 2018 года, однако процесс раздела собственности экс-супругов продолжается, так как много времени заняла оценка совместного имущества, которая едва поместилась в списке на тысячи страниц.

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Евгений Петросян и Елена Степаненко. Юмор! Юмор!! Юмор!!!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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