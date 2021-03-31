Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин рассказал о приватизации за неисполнение гособоронзаказа
Голикова пообещала повысить МРОТ, но с учётом ситуации в экономике
Команды на Евро-2020 смогут делать по пять замен
Власти Германии о "Спутнике V": позиция неизменна
Как бороться с несуществующими долгами за услуги ЖКХ
Стоматолог назвала продукты, которые разрушают эмаль зубов
Осторожный оптимизм: эксперт о рынке труда и желательных шагах властей
Толстой сравнил ЕС и СССР, а также напомнил про объединительную идею
Оптом — дороже: биржевые цены на бензин превысили розничные

Стас Барецкий рассказал про общение с "мытищинским стрелком"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эпатажный шоумен уверен, что Владимиру Барданову "помогли" сгореть в собственном доме.

Стас Барецкий рассказал про общение с "мытищинским стрелком"

Как сообщают СМИ, 30 марта Владимира Барданова просил сдаться представителям правоохранительных органов его сын, но тот никак не отреагировал на призыв.

Бизнесмен закрылся в своём особняке и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии из пулемета 1948 года.

Барецкий считает, что 61-летний Барданов, которого подозревают в незаконном обороте оружия, стремился избежать продолжительного тюремного заключения.

"Я знал его, в посёлке Вёшки жил. Я сам в Мытищах тоже прописан, знал его. Не скажу, что мы прямо дружили, но знать я его знал. Такой, достаточно серьёзный дядя, из 90-х мужчина. Что касается самой ситуации: в то, что он сгорел, мне что-то не особо верится, может, помогли ему сгореть. Странно как-то он сгорел в своём доме. Такие люди, из 90-х, они непростые, знаете ли, они просто так своё не отдадут. Видите, какую бойню он устроил. Не могли его долго взять", — объяснил Барецкий радиостанции "Говорит Москва".

Шоумен уверен, что его знакомый занимался "тёмными делами", прикрываясь легальным бизнесом.

"Таких много, и их становится больше. Они все из тюрем выходят, кто по серьёзным статьям сидел. Его я знал, хороший мужичок, общие знакомые у нас были, всё такое. Когда я его видел, мы здоровались", — рассказал артист, который долгое время не выходит из образа "братка" из 90-х.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Голикова пообещала повысить МРОТ, но с учётом ситуации в экономике
Вдове Андрея Мягкова собирают средства на жизнь
Власти Германии о "Спутнике V": позиция неизменна
ЦРУ и МВФ спрогнозировали последствия коронавируса
Как бороться с несуществующими долгами за услуги ЖКХ
Стоматолог назвала продукты, которые разрушают эмаль зубов
Осторожный оптимизм: эксперт о рынке труда и желательных шагах властей
Бывшая жена Кузи из "Универа" рассекретила причины развода
Игорь Минтусов: Мы можем гордиться российской вакциной
Изменение климата бьет по женщинам и радует феминисток
Популярное
Евросоюз
Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном

Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".

Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном
Не сообразили на троих: почему не поговорили Путин, Макрон и Меркель
Мир. Новости мира
Не сообразили на троих: почему не поговорили Путин, Макрон и Меркель
Новости Америки
В постпредстве ООН объяснили молчание России на встрече с Байденом
Точка зрения
Обида проглочена? Путин отправил посла Антонова в США
Любовь Степушова Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном Любовь Степушова Усам Оздемиров Севморпуть совершит революцию в мировой логистике Усам Оздемиров Олег Артюков "Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая Олег Артюков
Мир. Новости мира
"Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая
Мир. Новости мира
С Россией в главной роли: Рада приняла новое постановление по Донбассу
Депутат Рады: власти сошли с ума и готовы "забросать границу трупами"
Мир. Новости мира
Депутат Рады: власти сошли с ума и готовы "забросать границу трупами"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников