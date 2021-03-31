Стас Барецкий рассказал про общение с "мытищинским стрелком"

Эпатажный шоумен уверен, что Владимиру Барданову "помогли" сгореть в собственном доме.

Как сообщают СМИ, 30 марта Владимира Барданова просил сдаться представителям правоохранительных органов его сын, но тот никак не отреагировал на призыв.

Бизнесмен закрылся в своём особняке и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии из пулемета 1948 года.

Барецкий считает, что 61-летний Барданов, которого подозревают в незаконном обороте оружия, стремился избежать продолжительного тюремного заключения.

"Я знал его, в посёлке Вёшки жил. Я сам в Мытищах тоже прописан, знал его. Не скажу, что мы прямо дружили, но знать я его знал. Такой, достаточно серьёзный дядя, из 90-х мужчина. Что касается самой ситуации: в то, что он сгорел, мне что-то не особо верится, может, помогли ему сгореть. Странно как-то он сгорел в своём доме. Такие люди, из 90-х, они непростые, знаете ли, они просто так своё не отдадут. Видите, какую бойню он устроил. Не могли его долго взять", — объяснил Барецкий радиостанции "Говорит Москва".

Шоумен уверен, что его знакомый занимался "тёмными делами", прикрываясь легальным бизнесом.

"Таких много, и их становится больше. Они все из тюрем выходят, кто по серьёзным статьям сидел. Его я знал, хороший мужичок, общие знакомые у нас были, всё такое. Когда я его видел, мы здоровались", — рассказал артист, который долгое время не выходит из образа "братка" из 90-х.