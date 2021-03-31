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Бывшая жена Кузи из "Универа" рассекретила причины развода

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ирина Маирко, экс-супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, объяснила, почему рассталась с артистом. Сейчас женщина в одиночку воспитывает дочь актёра, известного по роли Кузи из студенческого ситкома, не надеясь на помощь бывшего мужа.

Бывшая жена Кузи из "Универа" рассекретила причины развода

Ирина отметила, что все расходы, направленные на развитие девочки, ложатся на её плечи.

"За десять лет отцовства мы видели его не чаще, чем раз в месяц. В последний раз его хватило на два месяца. Виталий никак не может определиться, что в его жизни имеет большую ценность: семья или свобода?!" — рассказала Ирина Маирко порталу Teleprogramma. pro.

Экс-супруга Гогунского отметила, что семилетняя дочь Милана была против того, чтобы её родители играли свадьбу. Девочка появилась на свет в 2010 году, а бракосочетание состоялось в 2017-м.

"У Виталика после свадьбы случилась очередная творческая депрессия, которая затянулась на год. Я пыталась его понять, окружила творческого гения заботой и любовью, а когда у нас закончились деньги, я по своей глупости решила, что муж должен работать. На протяжении целого года наша семья ежедневно наблюдала, как Виталик просыпался в пять вечера, и до девяти утра играл у телевизора в приставку. Мои родители, видя это, тихо волновались за наше будущее. Но я, как влюблённая женщина, как мать его ребёнка, постоянно оправдывала мужа. Думаю, многие женщины меня поймут", — объяснила Ирина.

Финансовые трудности были не самым тяжёлым испытанием для семьи. Последней каплей для Ирины стало то, что от Виталия ждали сценарий к новогоднему шоу с участием дочери, но он пренебрежительно отнёсся к заданию.

"От бессилия мне хотелось плакать, естественно, начались скандалы, и Виталик решил меня отстранить от дела. Времени до шоу почти совсем не оставалось, а сценария всё так и не было. Милана, видя наши ссоры, принимает решение не участвовать в шоу…", — рассказала бывшая жена артиста.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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