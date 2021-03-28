Дети Диброва едва не погибли из-за обвала потолка в их доме

Пугающий инцидент произошёл в трехэтажном доме телеведущего на Рублевке.

Трое сыновей Дмитрия Диброва могли погибнуть из-ненадёжности конструкции дома, в котором проживает семья ведущего.

Всё случилось на рассвете, когда наследники четы ещё спали. Саше было на тот момент одиннадцать лет, Феде — семь, Илье — пять.

"Это было ночью, все это капало, капало, капало — и рухнул потолок. Моя бабушка зашла к нам в спальню, это было шесть утра, мы спали. Она зашла со словами: "Полина, на втором этаже рухнул потолок на детей". Конечно, я за секунду перенесла себя туда", — рассказала супруга звезды ТВ Полина Диброва в новом выпуске передачи "Ты не поверишь!".

Дети Дибровых, к счастью, не пострадали.

"Слава Богу, я сделала в этой комнатке кроватки с крышей, детские. Поэтому, когда падал потолок, он упал на эти крыши, а не на детей. Но это было ужасно", — объяснила Полина.

Причиной обрушения потолка стал перепад температур, в результате чего отсырели перекрытия дома.

"От перепада температур на третьем этаже не выдержали трубы. Запах передать невозможно, ужасный, это сырость, поэтому стоит штука, которая обогревает, специально просушивает. А так тут теперь полноценный ремонт нужен", — пожаловалась Полина Диброва.