Звезда "Армейского магазина" заставила интернет-аудиторию вскипеть от негодования.
Дана Борисова сейчас отдыхает в Египте. Её страница в Instagram пестрит курортными снимками.
Беспечное настроение Даны огорчал только тот факт, что между Россией и Египтом нет прямых рейсов.
В представлении звезды произошло это после того, как случайно сбили российский самолёт.
"Единственная проблема — это отсутствие чартеров напрямую на курорты. Их обещают вот уже шесть лет! Но после инцидента со сбитым по ошибке российском самолетом — это все никак не произойдет. Перелеты осуществляются через Стамбул, Каир и Белоруссию, и порой стыковки очень долгие. Но все же иногда можно и потерпеть. Всем любви и добра", — написала Дана в Instagram.
Фолловеров это заявление вывело из себя.
"Это еще что за алкогольный бред про сбитый самолёт? Пить надо меньше";
"Дана, самолет не был сбит. Его взорвали. Это был теракт. Слова "безопасность" и "Египет" — антиподы";
"Дана, видимо, вы в это время лечились и не знаете, что был теракт. Траур был в Петербурге. Стоит почитать информацию, прежде чем писать", — писали подписчики под постом звезды.
Дана поняла свою ошибку и скоро исправила в посте информацию.
Вместо случайно сбитого самолёта в её тексте появилось слово теракт.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Актёр, известный по роли колоритного генерала из картины "Особенности национальной охоты", немного не дожил до своего 70-летнего юбилея.