Дану Борисову отругали за странный пост о "сбитом самолёте"

Звезда "Армейского магазина" заставила интернет-аудиторию вскипеть от негодования.

Дана Борисова сейчас отдыхает в Египте. Её страница в Instagram пестрит курортными снимками.

Беспечное настроение Даны огорчал только тот факт, что между Россией и Египтом нет прямых рейсов.

В представлении звезды произошло это после того, как случайно сбили российский самолёт.

"Единственная проблема — это отсутствие чартеров напрямую на курорты. Их обещают вот уже шесть лет! Но после инцидента со сбитым по ошибке российском самолетом — это все никак не произойдет. Перелеты осуществляются через Стамбул, Каир и Белоруссию, и порой стыковки очень долгие. Но все же иногда можно и потерпеть. Всем любви и добра", — написала Дана в Instagram.

Фолловеров это заявление вывело из себя.

"Это еще что за алкогольный бред про сбитый самолёт? Пить надо меньше"; "Дана, самолет не был сбит. Его взорвали. Это был теракт. Слова "безопасность" и "Египет" — антиподы"; "Дана, видимо, вы в это время лечились и не знаете, что был теракт. Траур был в Петербурге. Стоит почитать информацию, прежде чем писать", — писали подписчики под постом звезды.

Дана поняла свою ошибку и скоро исправила в посте информацию.

Вместо случайно сбитого самолёта в её тексте появилось слово теракт.