Лещенко припомнил Собчак травлю в социальных сетях

Народный артист РСФСР не может забыть, как журналистка ославила его в Сети.

Обвинения Ксении Собчак в том, что он заразил всех коронавирусом, Лев Валерьянович воспринял очень тяжело.

Дело происходило в марте 2020 года, когда всеми владел страх заразиться COVID-19.

Льву Лещенко поставили пугающий диагноз, а Собчак поспешила объявить, что певец привёз вирус из США и распространил инфекцию среди коллег.

"Заболел я, не вернувшись из Америки, а когда побывал на разных мероприятиях. Я прилетел 11 марта, а 13-го посетил день рождения сестры Игоря Крутого. Там собралось много людей, которые приехали бог знает откуда. Тогда официально и карантина никакого не было. А 17-го я был на записи передачи "Прямой эфир", посвященной Вале Толкуновой. Но там соблюдал все меры безопасности. 18 числа я почувствовал легкое недомогание, и только 23 марта по-настоящему заболел", — цитирует слова Лещенко "Собеседник".

Лев Валерьянович вспомнил, что его обвиняли во всех смертных грехах Дана Борисова и Ксения Собчак. На Борисову певец зла не держит, потому считает её "странной девочкой", а вот Собчак сильно его задела своими нападками.

"Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил. Да, тогда все перепугались, люди стали чуть ли не квартиры свои заколачивать из-за страха. Агрессия появилась. А из меня сделали козла отпущения. Это было так глупо и смешно", — посетовал исполнитель.