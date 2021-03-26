Свидетелями "смертельного номера" стали гости гала-ужина премии "Жара".
Ольга Бузова поверила в свои силы и решила продемонстрировать коллегам по шоу-бизнесу, насколько она преуспела в вокальном мастерстве.
Звезда "Дома-2" спела песню, с которой началась её карьера как певицы. Ольга исполнила хит "Мало половин".
Поющая ведущая осмелела и не стала прикрываться фонограммой. Бузова запела под аккомпанемент фортепиано.
Видео незабываемого выступления опубликовала у себя на страничке в Instagram Юлианна Караулова.
Старательное пение сопровождалось эротическим танцем. Стройная Ольга в сногсшибательном платье выгибала спину и демонстрировала красивые ноги.
Бузову поддержали в зале. Ей подпевал остроумный зритель, издавая стоны после припева звезды. Это создавало комический эффект, поэтому слушающие Ольгу зрители дружно смеялись.
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