Ольга Бузова спела в джазовой манере хит "Мало половин"

Свидетелями "смертельного номера" стали гости гала-ужина премии "Жара".

Ольга Бузова поверила в свои силы и решила продемонстрировать коллегам по шоу-бизнесу, насколько она преуспела в вокальном мастерстве.

Звезда "Дома-2" спела песню, с которой началась её карьера как певицы. Ольга исполнила хит "Мало половин".

Поющая ведущая осмелела и не стала прикрываться фонограммой. Бузова запела под аккомпанемент фортепиано.

Видео незабываемого выступления опубликовала у себя на страничке в Instagram Юлианна Караулова.

Старательное пение сопровождалось эротическим танцем. Стройная Ольга в сногсшибательном платье выгибала спину и демонстрировала красивые ноги.

Бузову поддержали в зале. Ей подпевал остроумный зритель, издавая стоны после припева звезды. Это создавало комический эффект, поэтому слушающие Ольгу зрители дружно смеялись.