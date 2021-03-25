Ирина Шейк показала, как выглядела в двадцать лет

Подписчики могут теперь оценить, насколько изменилась модель за последние пятнадцать лет.

35-летняя Ирина Шейк - успешная супермодель, фотографии которой украшают обложки модных мировых журналов. Периодически она делится с подписчиками архивными снимками.

Звезда подиума, проживающая в Нью-Йорке, опубликовала в своём Instagram фото, которое датируется 2006 годом. В этот период Ирине было всего 20 лет.

На фото миловидная девушка с хорошей фигурой запечатлена в бикини на фоне старого компьютера. Снимок довольно низкого качества. Вероятно, девушку сфотографировал кто-то из её домашнего окружения.

Губы у Ирины были объёмными ещё на заре модельной карьеры, поэтому есть вероятность, что таким "трендом" девушку наделила сама природа.

Русских поклонников Шейк опередили англоязычные.

"Baby face", — писали под фото подписчики Ирины. "Хоть в рубище, хоть голой, всегда этот взгляд царицы", — присоединились к восторгам фоллвоверы из России.