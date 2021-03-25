Подписчики могут теперь оценить, насколько изменилась модель за последние пятнадцать лет.
35-летняя Ирина Шейк - успешная супермодель, фотографии которой украшают обложки модных мировых журналов. Периодически она делится с подписчиками архивными снимками.
Звезда подиума, проживающая в Нью-Йорке, опубликовала в своём Instagram фото, которое датируется 2006 годом. В этот период Ирине было всего 20 лет.
На фото миловидная девушка с хорошей фигурой запечатлена в бикини на фоне старого компьютера. Снимок довольно низкого качества. Вероятно, девушку сфотографировал кто-то из её домашнего окружения.
Губы у Ирины были объёмными ещё на заре модельной карьеры, поэтому есть вероятность, что таким "трендом" девушку наделила сама природа.
Русских поклонников Шейк опередили англоязычные.
"Baby face", — писали под фото подписчики Ирины.
"Хоть в рубище, хоть голой, всегда этот взгляд царицы", — присоединились к восторгам фоллвоверы из России.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.