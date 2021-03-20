Певцов поддержал идею отметить "ликвидаторов пандемии коронавируса"

Актёр уверен, что борцы с пандемией заслуживают поддержку государства.

Дмитрий Певцов назвал инициативу предоставить ряд преференций тем героям, который спасали мир от эпидемии коронавируса, отличной идеей.

С таким предложением обратился первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Пандемия всех проверила на прочность, на переднем крае оказались врачи, медсестры, санитарки, водители скорой и, конечно, волонтеры… Мы не видели своими глазами Отечественную войну, но мы знаем что такое ПАНДЕМИЯ. Ваш медицинский и научный подвиг сродни подвигу наших героев, защищавших Отечество с оружием в руках. Где-то вам было и сложнее — там враг был явным, а коварный и изменчивый вирус все еще исследуется", — написал артист в своём Instagram.

Дмитрий убеждён, что выплаты медработникам, сражавшимся на "передовой" в период пандемии коронавируса, — это лишь малая часть нашей общей благодарности.

В числе того, когда надо поощрить, он также назвал разработчиков эффективных вакцин и лекарств от вируса.

"Я бы им Государственную премию дал, не раздумывая. Благодаря им, в том числе, мы постепенно выходим из пандемии", — объяснил свою позицию Певцов.