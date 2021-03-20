Ранее разыгрался публичный скандал с разоблачением и длительной перепалкой с любовницей неверного мужа.
Алана Мамаева назвала свою коварную соперницу из Испании эскортницей. Та в свою очередь ответила, что её отношения с Павлом Мамаевым более крепкие, чем думает обманутая жена. Ирен выразила уверенность в том, что её роман с футболистом будет иметь далеко идущие последствия.
Чтобы позлить выведенную из себя супругу знойная испанская красотка опубликовала в своём микроблоге положительный тест на беременность.
Алана ранее заявляла, что подаёт на развод, и что юристы якобы уже начали работу.
Последний пост в сторис Instagram, однако, навёл публику на мысль о том, что, возможно, супруги уже помирились.
На фото запечатлена подлинная семейная идиллия: Алана с мужем Павлом стоят в проёме двери и умильно наблюдают за игрой дочери на пианино.
"Лучше сто раз ошибиться, поверив в благородную сказку, чем отвергать всё, стараясь быть умнее сердца", — написала женщина жена спортсмена в Instagram.
Подписчики всячески поддерживают Алану.
"Как такой женщине можно изменить, такую на руках носить и завтраки с ужином готовить! И за детей благодарить! Я мужчина, и не понимаю некоторых мужчин", — написал один из интернет-пользователей под постом Аланы.
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