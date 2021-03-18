Ксения Собчак уверяет, что не ужинала со скопинским маньяком

В своём Telegram-канале "Кровавая барыня" журналистка посоветовала коллегам, которые якобы её подловили на встрече с Виктором Моховым, уйти из профессии.

Ранее "Комсомольская правда" сообщала, что Ксения Собчак встретилась с вышедшим из тюрьмы Виктором Моховым, за которым закрепилось прозвище "скопинский маньяк".

В доказательство редакция представила нечёткий снимок, на котором Собчак сидит рядом с неким мужчиной.

Телеведущая заверила аудиторию, что не встречалась со скопинским маньяком в ресторане. Тем не менее, она признаёт, что в данный момент снимает о нём документальный фильм.

Мужчина, с которым запечатлели журналистку, по её словам, был следователь города Скопин Дмитрий Плоткин.

Представителя правоохранительных органов позабавило то, что его могли перепутать с маньяком.

"Вон из профессии, КП", — категорично заявила Ксения Анатольевна.