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Ксения Собчак уверяет, что не ужинала со скопинским маньяком

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своём Telegram-канале "Кровавая барыня" журналистка посоветовала коллегам, которые якобы её подловили на встрече с Виктором Моховым, уйти из профессии.

Ксения Собчак уверяет, что не ужинала со скопинским маньяком

Ранее "Комсомольская правда" сообщала, что Ксения Собчак встретилась с вышедшим из тюрьмы Виктором Моховым, за которым закрепилось прозвище "скопинский маньяк".

В доказательство редакция представила нечёткий снимок, на котором Собчак сидит рядом с неким мужчиной.

Телеведущая заверила аудиторию, что не встречалась со скопинским маньяком в ресторане. Тем не менее, она признаёт, что в данный момент снимает о нём документальный фильм.

Мужчина, с которым запечатлели журналистку, по её словам, был следователь города Скопин Дмитрий Плоткин.

Представителя правоохранительных органов позабавило то, что его могли перепутать с маньяком.

"Вон из профессии, КП", — категорично заявила Ксения Анатольевна.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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