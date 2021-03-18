Родная мать Дани Милохина разрыдалась, так как сын не желает её видеть

Знаменитый тиктокер не испытывает никаких родственных чувств к женщине, которая отдала его и старшего брата в детский дом.

Звёзды интернета Илья и Даня Милохины — успешные блогеры, которые за короткий промежуток времени сумели заработать целое состояние.

Особенно преуспел в этом деле Даня Милохин, который сейчас является желанным гостем на многих светских тусовках. Недавно молодой человек побывал на дне рождения Насти Ивлеевой, где встречался с Аллой Пугачёвой.

Мать братьев Милохиных Любовь Бережная стала героиней нескольких ток-шоу. Она рассказала, что расстаться с маленькими сыновьями её заставила нужда и отсутствие жилья.

Старший сын Илья Милохин нашёл в себе силы встретиться с матерью. Илья даже подружился со своей сводной сестрой.

Даня Милохин во многих интервью отмечал, что не нуждается в родителях, так как не помнит ни мать, ни отца. Тиктокер объяснил, что не испытывает к родителям ненависти, поэтому равнодушен ко всему, что связано с его биологической семьей.

Даня также холодно относится к брату Илье, с которым вместе жил в детском доме.

Мать тиктокера выразила надежду на то, что когда-нибудь сын её простит.

"Даня — обиженный ребенок. Времени прошло много, и я знаю, что он меня может никогда не простить. Я не пыталась связаться с Даней. Думаю, он этого не хочет. Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся, и он все поймет", — сказала со слезами на глазах Любовь Бережная в эфире шоу Дмитрия Борисова.