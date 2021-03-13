В Сети высмеяли образ Собчак с "граблями" на голове

Журналистка появилась на вечеринке Насти Ивлеевой в стиле кибер-барокко.

Именно такой экзотический дресс-код был обозначен для гостей праздника ведущей "Орла и решки".

Ксения Собчак основательно подошла к своему наряду и предстала перед публикой в весьма экстравагантном образе.

Голову журналистки венчала остроконечная "корона", напоминающая грабли для сгребания листвы.

Ксения Анатольевна предполагала, что её наряд вызовет бурную реакцию аудитории, поэтому взяла под контроль процесс троллинга.

Собчак объявила конкурс в Instagram, объявив, что подарит приз тому, кто лучше всего пошутит на тему её наряда.

"Приз за лучшую шутку про мой лук принадлежит @vovapcdonail: "а я понять не мог, кто у меня с дачи грабли … (своровал)?" А вы бы как сказали? Пришла с шампуром, будет делать шашлык?", — написала светская львица под снимком в провокативном образе.

На вечеренку явилась также Алла Пугачёва в чёрном пальто с Максимом Галкиным, который примерил на себя образ маленького кибер-принца.