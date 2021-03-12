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Павел Прилучный не комментирует отношения с Карпович

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Слухи о том, что между Павлом Прилучным и звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович разгорелся роман, активно обсуждают в СМИ.

При этом сами артисты никак не комментируют свои отношения. Об их взаимоотношениях рассказывают люди из окружения звёздной пары.

Карпович и Прилучный вместе выступают на сцене, изображая страсть в жарком танце.

При этом актёры соглашаются общаться с прессой только на тему творчества. Как только вопросы касаются их личной жизни, артисты уходят от ответов.

Журналистам удалось услышать от Прилучного лишь намёк о его личной жизни.

"Сейчас я живу с мамой", — объяснил актёр в интервью "Российской газете".

Он признался, что его пугает одиночество.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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