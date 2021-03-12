Артемия Лебедева высмеяли за фото в туалете

Постройневший дизайнер сделал селфи в туалете, напоминающем корабельный гальюн.

На фото Артемий Лебедев, обнажённый по пояс, с бородой и голубой шевелюрой сфотографировался немного опухшим, вероятно, спросонья.

"Начинай свой день с гальюна!" — подписал снимок дизайнер.

Фотография вызвала живую реакцию интернет-аудитории.

"Первая ассоциация: Льва Николаевича в учебнике кто-то ручкой раскрасил", — пошутили фолловеры. "Что такой опухший? Опять водку морской водой запивал?" — язвили подписчики. "Прям на космическом корабле", — отметили необычный антураж снимка интернет-пользователи. "Посейдон", — подобрали меткий эпитет к образу Лебедева фолловеры.