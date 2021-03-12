Постройневший дизайнер сделал селфи в туалете, напоминающем корабельный гальюн.
На фото Артемий Лебедев, обнажённый по пояс, с бородой и голубой шевелюрой сфотографировался немного опухшим, вероятно, спросонья.
"Начинай свой день с гальюна!" — подписал снимок дизайнер.
Фотография вызвала живую реакцию интернет-аудитории.
"Первая ассоциация: Льва Николаевича в учебнике кто-то ручкой раскрасил", — пошутили фолловеры.
"Что такой опухший? Опять водку морской водой запивал?" — язвили подписчики.
"Прям на космическом корабле", — отметили необычный антураж снимка интернет-пользователи.
"Посейдон", — подобрали меткий эпитет к образу Лебедева фолловеры.
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