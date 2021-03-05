Садальский объяснил любовь Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Стаса Садальского впечатлило известие о том, что суд аннулировал развод Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. Артиста не оставила равнодушной история воссоединения актрисы и продюсера.

Инициатором сохранения брака неожиданно выступила народная артистка РСФСР.

Артист уверен, что вмешиваться в супружеские отношения никто не имеет права.

"Суд отменил развод Федосеевой-Шукшиной и Алибасова … Обожаемая мной Лида — женщина принципиальная. Вдовой взял, вдовой оставишь… Никто не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любят друг друга. И какая бы ни вышла у них ссора, мать родную и то не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь — тайна божья, и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло…. Но уже к @malakhov007 поступила заявка на участие в передаче. Вот такая любовь", — написал в Instagram Садальский.