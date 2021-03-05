Борис Грачевский незадолго до смерти записал видеообращение к дочке

Восьмилетняя Василиса не может осознать, что отца больше нет в живых, поэтому упорно отправляет ему сообщения.

Худрук детского киножурнала "Ералаш" до того, как впасть в кому, обратился к дочке Василисе, записав свои слова на видео.

Трогательные кадры показали в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

На видео Борис Грачевский лежит в больничной палате. К лицу режиссёра прикреплена маска ИВЛ.

"Поговори с папой! Мне уже легче, уже могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так все остальное… Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка", — сказал Борис Юрьевич, обращаясь к Василисе.

Экс-супруга покойного режиссёра Анна Грачевская рассказала, что сообщила дочке о смерти отца, однако та не может поверить в случившееся.

"Я залезла втихаря в ее телефон. Вижу, что она пишет ему", — рассказала Анна со слезами на глазах.