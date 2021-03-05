Восьмилетняя Василиса не может осознать, что отца больше нет в живых, поэтому упорно отправляет ему сообщения.
Худрук детского киножурнала "Ералаш" до того, как впасть в кому, обратился к дочке Василисе, записав свои слова на видео.
Трогательные кадры показали в программе "Пусть говорят" на Первом канале.
На видео Борис Грачевский лежит в больничной палате. К лицу режиссёра прикреплена маска ИВЛ.
"Поговори с папой! Мне уже легче, уже могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так все остальное… Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка", — сказал Борис Юрьевич, обращаясь к Василисе.
Экс-супруга покойного режиссёра Анна Грачевская рассказала, что сообщила дочке о смерти отца, однако та не может поверить в случившееся.
"Я залезла втихаря в ее телефон. Вижу, что она пишет ему", — рассказала Анна со слезами на глазах.
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