Валерий Афанасьев рассекретил имя актрисы, с которой изменял жене

Валерий Афанасьев рассказал, что у него был роман с актрисой Марией Ароновой, когда он был женат на третьей жене Анне. Звезда отечественного кино признался, что мужская гордость не позволила ему долго "сидеть на шее" у любовницы.

Впрочем, эти отношения не переросли во что-то серьёзное. Роман завершился через полтора месяца совместной жизни.

"У меня было сложное время. Наш театр, где я работал, был закрыт. Если уж так, то Мария меня кормила. Кормила, одевала, помогала мне очень. Она хотела создать свою семью. Но произошло то, что произошло. И я понимал, что мы не сможем, два сильных, но разных человека. Но эти полтора месяца, что были вместе, мы прожили очень счастливую жизнь", — объяснил Афанасьев в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Безработный Афанасьев взял на себя роль домохозяина, пока актриса зарабатывала деньги.

"Для мужчины это тяжело, когда тебя кормит любимая женщина. Для меня было невыносимо. Собрал вещи, взял гитару и ушёл. Она ещё и помогала собирать", — вспомнил народный артист России не слишком весёлый эпизод своей жизни.

После неудачной попытки создать семью на стороне артист вернулся к супруге.

"Про меня она всё знала. Если и были увлечения, она закрывала на это глаза. Она была очень мудрой, она знала, что я с ней", — пояснил Афанасьев Корчевникову.