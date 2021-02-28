Что заставило Дмитрия Жулина при жизни уйти в монастырь?

Актёр стал жертвой автомобильной аварии осенью 2020-го.

Телеведущий Алексей Пиманов объяснил, почему актёр Дмитрий Жулин решил уйти в монастырь.

Пиманова с Жулиным связывала крепкая дружба. Алексей ценил актёра за его профессионализм и универсальность.

Он объяснил, что интеллигентный Дмитрий Жулин мог "и пальто подать, и в морду дать".

"Мы тогда все удивились, что он на Валааме. Он говорил, что не может работать в профессии, где надо расталкивать себе подобных. Поэтому он сбежал. Потом пришел такой замороженный через три года. Помню, мы пошли в ресторан. Он стал потихоньку оттаивать. Дима хотел вернуться в профессию. Он ехал к духовнику во Владимир, когда случилось ДТП", — рассказал Пиманов в программе на канале НТВ.

Телеведущий отметил, что "душа — это великое дело".

ДТП произошло недалеко от города Владимир. Актер на своём авто столкнулся с маршрутным автобусом в 21 сентября 2020-го в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.