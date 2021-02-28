Шепелев резко ответил на просьбу показать лицо сына Платона

Телеведущий предпочитает скрывать лицо своего ребёнка, которого родила певица Жанна Фриске.

Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram видео, на котором его сын учится кататься на скейте.

Лицо мальчика на видео почти не видно.

Это обстоятельство раздосадовало подписчиков, которые обратились к Шепелеву с просьбой показать им, как выглядит наследник Жанны Фриске.

Они уверили, что любят мальчика, потому что восхищались его знаменитой матерью Жанной Фриске.

Такая просьба показалась ведущему бестактной.

"Потому как для вас это аттракцион, а для нашей семьи строго личное дело. И как раз от таких "любящих" как вы я искренне считаю, что следует держаться подальше", — написал Шепелев в ответ на комментарии фолловеров.

Комментарии, в которых кто-то написал о том, что им интересно, как выглядит Платон, Дмитрий тоже не смог проигнорировать.

"В цирке что ли? Пойдите в уголок Дедушки Дурова собачек посмотрите. Тоже интересно", — резко ответил ведущий.