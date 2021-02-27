Сын продюсера группы "На-На" сообщил, что его родители будут жить вместе.
Сын Бари Алибасова не скрывает радости по поводу того, что мать берёт на себя заботу о больном отце, который нуждается в уходе.
К своему 73-летнему экс-супругу спешит на помощь мать Бари-младшего, бывшая гражданская супруга продюсера Елена Уронич.
Женщина будет проживать в одной квартире с Бари Каримовичем.
"У папы пока, конечно, память продолжает барахлить. Он уже начал улыбаться, радоваться жизни. Говорит добрые слова в адрес тех, кто ему помогает. К примеру, в адрес женщины-реабилитолога, которая рядом с ним. Не верю, что это любовь, но она очень ему нравится... Когда мама приедет, то не знаю, как она сойдется с реабилитологом. Но эти задачи, которые решать приятно", — рассказал Алибасов-младший в интервью с порталом Teleprogramma. pro.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам.