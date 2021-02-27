К больному Алибасову в Калининград приедет мать его сына

Сын продюсера группы "На-На" сообщил, что его родители будут жить вместе.

Сын Бари Алибасова не скрывает радости по поводу того, что мать берёт на себя заботу о больном отце, который нуждается в уходе.

К своему 73-летнему экс-супругу спешит на помощь мать Бари-младшего, бывшая гражданская супруга продюсера Елена Уронич.

Женщина будет проживать в одной квартире с Бари Каримовичем.

"У папы пока, конечно, память продолжает барахлить. Он уже начал улыбаться, радоваться жизни. Говорит добрые слова в адрес тех, кто ему помогает. К примеру, в адрес женщины-реабилитолога, которая рядом с ним. Не верю, что это любовь, но она очень ему нравится... Когда мама приедет, то не знаю, как она сойдется с реабилитологом. Но эти задачи, которые решать приятно", — рассказал Алибасов-младший в интервью с порталом Teleprogramma. pro.