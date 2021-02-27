Экс-супруга Аршавина провела четыре дня в коме

Мать Алисы Казьминой сообщила о том, что её дочь пришла в себя.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина продолжает бороться с тяжёлым аутоиммунным заболеванием.

Журналистка Аласа Казьмина ранее рассказывала о последствиях болезни под названием аутоимунный некроз. Заболевание привело к тому, что были существенно повреждены ткани лица. Кроме того, деструктивные процессы могли задеть ткани мозга. Хирурги воспрепятствовали этому с помощью сложной операции.

"Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит будешь жить", — написала мама Казьминой.

Несмотря на то, что женщина переживает тяжёлый период своей жизни, Андрей Аршавин добился выселения Казьминой с детьми из особняка, право собственности на который принадлежит матери футболиста.