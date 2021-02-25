Вдовец Легкоступовой соврал об оплате долгов покойной жены по ЖКХ

Ранее Юрий Фирсов уверял, что выложил из собственного кармана круглую сумму, чтобы погасить задолженность за квартиру.

Вдовец Валентины Легкоступовой решил обосноваться на жилплощади умершей исполнительницы.

Адвокат Сергей Жорин ранее отмечал, что Фирсов заменил замки в квартире певицы и препятствует тому, что в квартиру входили другие претенденты на наследство исполнительницы хита "Ягода малина".

Сам Фирсов с негодованием опроверг подобные обвинения, отметив, что занял лишь часть жилплощади, которая принадлежит ему по закону. Кроме того, он объяснил, что оплатил задолженность на ЖКХ и потратил немало собственных средств для того, чтобы привести жильё в порядок.

Как сообщает Пятый канал, слова Фирсова оказались далеки от правды, так как в руки журналистов попали неоплаченные счета. Оказалось, что в последний раз квитанции оплачивались ещё при жизни Валентины Легкоступовой — в апреле 2020 года.

"Я их уже всё оплатил, это старые долговые извещения. Квартира оплачена полностью, у нее сейчас нет долгов", — заверил Фирсов журналистов.

Корреспонденты проверили информацию. Выяснилось, что на квартире висит долг на сумму 61 241 рублей.