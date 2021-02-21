Сын Гуфа и Айзы попал в больницу после отравления

Айза Долматова сообщила, что её сын Сэм попал в больницу из-за подозрения на аппендицит. Позже оказалось, что мальчик сильно отравился роллами.

По словам блогерши, это произошло в одном из столичных ресторанов японской кухни.

"Вчера скорая увезла Сэма с подозрением на аппендицит, но оказалось сильное отравление. Суши. Не знаю куда себя деть", — написала Айза.

Сейчас её не пускают к сыну в больницу, поскольку у мальчика высокая температура.