Панин пренебрежительно оценил талант юмористов, назвав себя гением.
Алексей Панин принял участие в YouTube-шоу "Алёна, Блин!".
На вопрос Алёны Жигаловой о том, почему он рано хоронит себя как актёр, Панин в своём объяснении задел Гарика Харламова и Семёна Слепакова.
"Я не хочу стоять рядом с Гариком Бульдогом Харламовым и балалаечником Слепаковым. Я гений", — заявил Панин.
Гарик Харламов опубликовал в своём Instagram фрагмент видео, на котором Панин позволяет себе выпад в его сторону.
"Получается, мы с @slepakovsemyon зря стоим и ждём тебя, Лёша? Сказал бы раньше, а то стоим, как дураки. Балалайка замерзла", — написал под видео комик.
Далее юморист опубликовал отрывок из компьютерной игры, на которой персонаж жестоко убивает другого персонажа балалайкой.
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