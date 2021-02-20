"Балалайка замёрзла": Харламов отреагировал на оскорбление Панина

Панин пренебрежительно оценил талант юмористов, назвав себя гением.

Алексей Панин принял участие в YouTube-шоу "Алёна, Блин!".

На вопрос Алёны Жигаловой о том, почему он рано хоронит себя как актёр, Панин в своём объяснении задел Гарика Харламова и Семёна Слепакова.

"Я не хочу стоять рядом с Гариком Бульдогом Харламовым и балалаечником Слепаковым. Я гений", — заявил Панин.

Гарик Харламов опубликовал в своём Instagram фрагмент видео, на котором Панин позволяет себе выпад в его сторону.

"Получается, мы с @slepakovsemyon зря стоим и ждём тебя, Лёша? Сказал бы раньше, а то стоим, как дураки. Балалайка замерзла", — написал под видео комик.

Далее юморист опубликовал отрывок из компьютерной игры, на которой персонаж жестоко убивает другого персонажа балалайкой.