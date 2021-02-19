Бородину возмутил Милохин, который облачился в женское платье

Экс-ведущая "Дома-2" всё чаще позволяет себе высказываться по морально-нравственной проблематике.

Даня Милохин недавно шокировал подписчиков, разместив в Instagram эпатажные снимки.

На фото парень облачился в наряд баварской горничной.

Юноша протягивал Милохину букет цветов, как бы делая ему предложение руки и сердца. На предложение Даня отвечал неприличным жестом.

"Куда катится этот мир? Я все понимаю, хайп, подписчики, нужно, чтоб о тебе постоянно говорили. Но! Мне кажется, мы двигаемся куда-то не туда". — прокомментировала Бородина выходку Дани в своём Instagram.

Звезда ТВ объяснила, что в науке есть понятие, когда выходящие за пределы нормы явления постепенно становятся общепризнанными.

Шалость, по словам Ксении, в масштабе поколения можно оценивать серьёзно.

"Дети смотрят, дети впитывают, дети перенимают и теряют ориентиры. Пропадает понимание того, какой он — мужчина. Пропадает гендерная грань, которая нужна для нормальных взаимоотношений и в обществе, и в дальнейшем в семье", — объяснила свою точку зрения 37-летняя телеведущая.