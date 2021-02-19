Поющая ведущая исполнила один из своих хитов на вечеринке в честь дня рождения певицы Ирины Дубцовой.
Как сообщает портал "Утро. ру", аудитории закрытого Telegram-канала "За кулисами" представилась возможность услышать истинные вокальные данные Ольги Бузовой.
На кадрах экс-ведущая "Дома-2" сидит за столом в окружении представителей селебрити. Рядом с Ольгой сидит комик Гарик Харламов.
Бузова в какой-то момент решила исполнить свой хит "Танцуй под Бузову". Фонограммы под рукой не оказалось, поэтому Ольга запела своим настоящим голосом.
Интернет-пользователи раскритиковали звезду за отсутствие музыкального слуха.
"Поёт она, а стыдно мне", — высказались сетевые критики.
Этот фрагмент укрепил убеждение аудитории в том, что Ольге не стоит исполнять гимн России на параде Победы, хотя сама Бузова призналась, что это является её заветной мечтой.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.