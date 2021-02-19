Интернет-публика оценила пение Ольги Бузовой "вживую"

Поющая ведущая исполнила один из своих хитов на вечеринке в честь дня рождения певицы Ирины Дубцовой.

Как сообщает портал "Утро. ру", аудитории закрытого Telegram-канала "За кулисами" представилась возможность услышать истинные вокальные данные Ольги Бузовой.

На кадрах экс-ведущая "Дома-2" сидит за столом в окружении представителей селебрити. Рядом с Ольгой сидит комик Гарик Харламов.

Бузова в какой-то момент решила исполнить свой хит "Танцуй под Бузову". Фонограммы под рукой не оказалось, поэтому Ольга запела своим настоящим голосом.

Интернет-пользователи раскритиковали звезду за отсутствие музыкального слуха.

"Поёт она, а стыдно мне", — высказались сетевые критики.

Этот фрагмент укрепил убеждение аудитории в том, что Ольге не стоит исполнять гимн России на параде Победы, хотя сама Бузова призналась, что это является её заветной мечтой.