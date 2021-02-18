Зрители заметили, что артистка давно не появляется в шоу "Сегодня вечером".
Юлия Меньшова вела программы около двух лет совместно с ведущим Максимом Галиным.
Так как Юлия перестала появляться в вечернем шоу, это спровоцировало слухи о том, что между соведущими произошёл конфликт.
Меньшова поспешила опровергнуть подобные домыслы.
"У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный. Другое дело, что среда шоу-бизнеса совершенно не похожа на киношную. Это разное качество существования в жизни, система ценностей. Максим прекрасно ориентируется в атмосфере разговора с людьми из шоу-бизнеса. Он с ними со всеми на короткой ноге. Есть какие-то личные истории, отношение и так далее", — объяснила ведущая в YouTube-шоу Надежды Стрелец.
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