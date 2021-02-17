Курбан Омаров чувствует себя экспертом в вопросах взаимоотношений мужчины и женщины.
Супруг экс-ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной решил поделиться с подписчиками секретами женского счастья.
"Я просто в шоке от того, как много женщин пытаются построить идеальные отношения, но идут неверным путем. Вот ты. Да-да, именно ты — такая умная и красивая, почему несчастна? Почему каждый день просыпаешься с мыслью о том, что бы такого сделать, чтобы стать еще привлекательнее, еще сексуальнее, еще заботливее и удобнее", — написал Омаров в Instagram.
Мужчина проявляет удивительные знания женской психологии.
Омаров признался, что получает множество писем от женщин, желающих справиться со своими проблемами. Курбан решил объединить все случаи и сделать на их основе соответствующие выводы.
"Все. Я сдаюсь. Я наконец решил вас объединить. Уже совсем скоро мы сможем пойти верным путем вместе. Если вы готовы, конечно?" — обратился Омаров к жаждущим счастья женщинам.
Фолловеры неоднозначно отнеслись к коуч-экспериментам Омарова.
"Пойти верным путем вместе куда? Неужели курсы откроете какие-то? Ой, плиз, нет";
"Как мужчина может рассказать женщинам, как быть счастливыми?" — прокомментировали подписчики.
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