Модель рассказала о своих расходах за содержание недвижимости.
Виктория Боня, у которой есть жильё в Монако, рассказала, что за электричество в своей европейской квартире платит в месяц 500 евро (более сорока тысяч рублей) тысячи рублей).
В России за все услуги ЖКХ она укладывается в сумму 12 тысяч рублей.
Боня объяснила, что сама следит за коммунальными платежами и старательно платит по счетам без задержек.
"В Монако за свет выходит 500 евро в месяц. Причем мне даже летом такие счета приходили. Если вовремя не оплатить, то там сразу все отключат", — подчеркнула она.
В России тарифы более щадящие.
"Как только мне приходят платежки, то я сразу все оплачиваю. Стараюсь с оплатой не задерживаться", — цитирует Боню портал Тeleprogramma. pro.
Ранее Боня объяснила, что за один поход в супермаркет в Монако тратит около 200 евро (почти 18 тысяч рублей). По словам звезды, упаковка из шести рулонов туалетной бумаги там стоит около 360 рублей, а покупка шести яиц обойдётся в 274 рубля.
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