Шоумен затронул в своём интервью некоторые политические вопросы.
Сергей Светлаков пояснил, что избегает споров о политики, так как от него непременно требуют сделать выбор между Владимиром Путиным и Алексеем Навальным.
Артист категорические не согласен с такой постановкой вопроса.
"Людей, которым нравится Путин, очень много, особенно в регионах. Я просто их вижу, общаюсь и понимаю. За некоторыми столами закрывается политический вопрос, потому что начитается сразу же — вот выбери — Путин или Навальный. Я не хочу выбирать. Если бы сейчас были бы выборы, я бы не голосовал за Владимира Владимировича, но Навальный мне тоже не нужен, как президент, потому что он для меня слишком категоричен" — объяснил Светлаков свою позицию в YouTube-шоу Ирины Шихман.
Комик опасается, что наступит жëсткий передел собственности и передел информационного пространства, если к власти придёт Навальный.
"Я не верю в абсолютную свободу, равенство, братство взасос с Америкой, с Западом. Не верю в эти сказки, что придет этот человек и будет все так. Хотя, в данной ситуации я с уважением к нему отношусь из-за его несгибаемости... Редкий человек, который в его ситуации взял бы и из Германии прилетел. Конечно, он сильный человек, он достоин уважения, но повторюсь — я не в его поезде", — выразил своё мнение артист.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.