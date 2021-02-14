Я не в его поезде: Сергей Светлаков высказался о Навальном

Шоумен затронул в своём интервью некоторые политические вопросы.

Сергей Светлаков пояснил, что избегает споров о политики, так как от него непременно требуют сделать выбор между Владимиром Путиным и Алексеем Навальным.

Артист категорические не согласен с такой постановкой вопроса.

"Людей, которым нравится Путин, очень много, особенно в регионах. Я просто их вижу, общаюсь и понимаю. За некоторыми столами закрывается политический вопрос, потому что начитается сразу же — вот выбери — Путин или Навальный. Я не хочу выбирать. Если бы сейчас были бы выборы, я бы не голосовал за Владимира Владимировича, но Навальный мне тоже не нужен, как президент, потому что он для меня слишком категоричен" — объяснил Светлаков свою позицию в YouTube-шоу Ирины Шихман.

Комик опасается, что наступит жëсткий передел собственности и передел информационного пространства, если к власти придёт Навальный.