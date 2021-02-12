Несмотря на то, что Ольга позволила себе в адрес экс-возлюбленного довольно резкие высказывания, Дава хранит молчание.
Публика очень зауважала Давида Манукяна, который не стал выносить сор из избы и предпочёл отмалчиваться в тот момент, когда Ольга Бузова обвиняла его во "всех смертных грехах".
Впечатление от благородства Давы немного подпортила его мама, которая не смогла смолчать, видя как "поливают грязью" её любимого сына.
Тем не менее, Манукян отлично справляется с ролью человека, который выше всех конфликтов.
В своём Instagram Дава опубликовал фрагмент октябрьского выпуска Comedy Club, в котором доходчиво объяснил свою позицию по поводу отношений.
"Если я сделал выбор, я люблю девушку, я не имею права говорить что-то плохое, также как и она в мою сторону. Я уважаю свой выбор, потому что я человек искренний", — объяснил Дава в ответ на вопросы Павла Воли.
"Брат, красавчик!" — сказал Воля с кавказским акцентом, услышав трогательную речь блогера.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.