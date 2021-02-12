Манукян объяснил, почему не отвечает на обвинения Бузовой

Несмотря на то, что Ольга позволила себе в адрес экс-возлюбленного довольно резкие высказывания, Дава хранит молчание.

Публика очень зауважала Давида Манукяна, который не стал выносить сор из избы и предпочёл отмалчиваться в тот момент, когда Ольга Бузова обвиняла его во "всех смертных грехах".

Впечатление от благородства Давы немного подпортила его мама, которая не смогла смолчать, видя как "поливают грязью" её любимого сына.

Тем не менее, Манукян отлично справляется с ролью человека, который выше всех конфликтов.

В своём Instagram Дава опубликовал фрагмент октябрьского выпуска Comedy Club, в котором доходчиво объяснил свою позицию по поводу отношений.