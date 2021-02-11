56-летний артист обдумывает неожиданное предложение.
Киану Ривза, который признавался, что с сочувствием относится к "хмурым русским", пригласили на роль Крейвена-охотника в новом фильме от Marvel.
Картина "Вселенная Человека-паука" посвящена суперзлодею, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов. Злой русский пытается одержать победу над Человеком-пауком.
Образ русского злодея придумали именитые американские писатели Стив Дитко и Стэн Ли.
Пока Ривз раздумывает над предложением. 56-летний актёр очень избирательно подходит к своим ролям в кино.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.