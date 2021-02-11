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Киану Ривзу предложили роль русского злодея в фильме "Человек-паук"

Шоу-бизнес » Зарубежный

56-летний артист обдумывает неожиданное предложение.

Киану Ривза, который признавался, что с сочувствием относится к "хмурым русским", пригласили на роль Крейвена-охотника в новом фильме от Marvel.

Картина "Вселенная Человека-паука" посвящена суперзлодею, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов. Злой русский пытается одержать победу над Человеком-пауком.

Образ русского злодея придумали именитые американские писатели Стив Дитко и Стэн Ли.

Пока Ривз раздумывает над предложением. 56-летний актёр очень избирательно подходит к своим ролям в кино.

 

Автор: Елена Былкина
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