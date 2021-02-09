Гоген Солнцев воссоединился с женой-пенсионеркой

Гоген Солнцев последние месяцы практически не общался со своей престарелой супругой Екатериной Терешкович, поскольку она находилась на лечении от алкогольной зависимости.

Вероятно, жене шоумена удалось побороть зависимость и восстановить отношения с мужем. Солнцев опубликовал фотографию с Терешкович, на которой они выглядят счастливыми.