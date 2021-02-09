Гоген Солнцев последние месяцы практически не общался со своей престарелой супругой Екатериной Терешкович, поскольку она находилась на лечении от алкогольной зависимости.
Вероятно, жене шоумена удалось побороть зависимость и восстановить отношения с мужем. Солнцев опубликовал фотографию с Терешкович, на которой они выглядят счастливыми.
"Любовь мне напоминает бабочку разновидности белоснежный Аполлон. Когда стараешься ее выловить сачком — она упархивает, но, как только заканчиваешь за ней гоняться, она вдруг сама с удовольствием садится тебе на плечо", — подписал фото шоумен.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.