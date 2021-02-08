Пользователи соцсетей "похоронили" Алекса Малиновского

Одна из пользовательниц Instagram не смогла поверить в то, что певец Алекс Малиновский жив. Она написала комментарий: "Ты же умер" под одной из его публикаций.

"Ну вот, что-то новенькое о себе узнал", - ответил ей артист.

Про Малиновского часто ходят самые разные слухи, поскольку певец последние два года не ведёт творческую деятельность, а занимается бизнесом на Бали. Из-за этого он практически пропал с радаров.