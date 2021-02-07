Скончался оскароносный актёр Кристофер Пламмер

Актер канадского происхождения ушёл из жизни в окружении родных и близких.

Родившийся в Канаде актёр артист умер вдали от родине. Последние дни жизни актёр проживал в американском Коннектикуте.

О смерти актёра сообщили его родственники. У обладателя "Оскара" остался один единственный ребёнок — дочь от первого брака.

Российский зритель помнит Кристофера Пламмера по роли Льва Толстого, которую он исполнил в фильме "Последнее воскресение". За данную роль артиста выдвигали на премию "Оскар".

Заветную статуэтки Пламмер получил за роль умирающего старика в фильме "Начинающие". Эта роль принесла ему также премию "Золотой глобус" и BAFTA.