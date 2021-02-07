Александра Добровинского и Эльмана Пашаева после дела о смертельном ДТП лишили адвокатского статуса за нарушение профессиональной этики.
Александр Добровинский представлял в суде интересы родных Сергея Захарова. Резонансное дело закончилось для юриста запретом заниматься профессиональной деятельность сроком на два года. Предположительно, его обвинили в нарушении адвокатской тайны.
Юрист вынес из своего опыта многое. В частности, он понял, чем продиктовано поведение Михаила Ефремова в суде. Он отметил, что Ефремов показался ему не очень далёким человеком.
"Он хороший актер, но он всю жизнь исполнял прихоти режиссера. Режиссер говорил: вот так надо играть — он так и играл. В судебном процессе был "режиссер" — Эльман Пашаев и Михаил Олегович исполнял то, что ему говорят. Сегодня, если у него будет другой режиссер, наверное, Михаил Олегович будет исполнять то что тот ему будет говорить", — отметил Добровинский.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.