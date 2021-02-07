Добровинский посоветовал Ефремову не исполнять прихоти "режиссёра"

Александра Добровинского и Эльмана Пашаева после дела о смертельном ДТП лишили адвокатского статуса за нарушение профессиональной этики.

Александр Добровинский представлял в суде интересы родных Сергея Захарова. Резонансное дело закончилось для юриста запретом заниматься профессиональной деятельность сроком на два года. Предположительно, его обвинили в нарушении адвокатской тайны.

Юрист вынес из своего опыта многое. В частности, он понял, чем продиктовано поведение Михаила Ефремова в суде. Он отметил, что Ефремов показался ему не очень далёким человеком.