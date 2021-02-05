Бузову возмутили бестактные комментарии в Сети по поводу зубов её отца

Экс-ведущая "Дома-2" осадила диванных критиков.

Ольга Бузова чаще всего игнорирует комментарии хейтеров. Всё меняется, когда в комментариях задевают её близких.

Подписчики сделали звезде замечание, упрекнув её в том, что до сих пор не оплатила отцу услуги стоматолога.

Бузова отреагировала на упрёк подробным ответом.