Экс-ведущая "Дома-2" осадила диванных критиков.
Ольга Бузова чаще всего игнорирует комментарии хейтеров. Всё меняется, когда в комментариях задевают её близких.
Подписчики сделали звезде замечание, упрекнув её в том, что до сих пор не оплатила отцу услуги стоматолога.
Бузова отреагировала на упрёк подробным ответом.
"Не хотела на это реагировать, потому что — это такое личное. Но просто некоторые комментарии меня реально поражают, обижают очень сильно. По поводу папы, папиных зубов и так далее. Читать: "Сделай папе зубы!"… Ребят, я занимаюсь папиными зубами уже третий год. Папа взрослый человек, его очень сложно было уговорить пойти к стоматологу. То, что я это не снимаю в сторис, потому что я плачу за все это… Ему полностью будут делать рот!" — объяснила Ольга в сторис Instagram.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...