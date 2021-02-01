Валентину Легкоступову хоронили в строжайшей секретности

Недавно стало известно, что Валентину Легкоступову после смерти кремировали. Одну часть праха её дочь развеяла над Чёрным морем, а вторую захоронили в земле.

Примечательно, что похороны артистки прошли в тайне. Дочь певицы Анэтта Бриль запретила вести какую-либо съёмку на церемонии прощания с матерью. На похороны были приглашены только самые близкие люди.