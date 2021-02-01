Недавно стало известно, что Валентину Легкоступову после смерти кремировали. Одну часть праха её дочь развеяла над Чёрным морем, а вторую захоронили в земле.
Примечательно, что похороны артистки прошли в тайне. Дочь певицы Анэтта Бриль запретила вести какую-либо съёмку на церемонии прощания с матерью. На похороны были приглашены только самые близкие люди.
"Мы еще не думали о том, каким будет памятник, просто знаем что он будет. Конечно, хотелось бы, чтобы он отражал какую-то изюминку, которая была у нашей мамы. Возможно, будет скрипичный ключ, возможно, ягода малина", — добавила Бриль.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.