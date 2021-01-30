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Слепаков написал стих о кремлеботах и тех, кто хочет их порвать

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист решил в стихотворной форме ответить агрессивно настроенным комментаторам.

Слепаков написал стих о кремлеботах и тех, кто хочет их порвать

Семён Слепаков, которого считают "гласом народа" за его актуальные и передающие боль россиян творения, объяснил свою политическую позицию в рифмованном посте в Instagram.

Комик адресовал своим обвинителям стихотворение, в котором написал о своём нежелании вступать в дискуссии по политическим вопросам.

"Вы сердитесь, а значит, вы неправы,
От вашей отбиваться мне оравы
Нет ни желания, ни времени, ни сил,
Я лучше выпью пива на террасе
И полежу у моря на матрасе.
Простите, что я всех вас так взбесил", — написал Слепаков, который сейчас отдыхает на Мальдивах.

Юморист выразил сомнение в том, что Россию ждёт радостное будущее, если либералы прогонят угнетателя.

"А мне сценарий видится иной -
Что управлять придет моей страной,
Коль вдруг народный гнев огонь раздует,
Лишь более отвязное жульё", — пишет Семён.

Слепаков оставляет за собой право не поддерживать "ни красных, ни белых".

"И те мне гадки, и другие гадки", — объясняет поэт-острослов.

Слепаков объясняет, что сохраняет ровное отношение к двум противоборствующим сторонам.

"У каждого есть право быть таким,
Какой он есть — пусть даже идиотом,
Я ровно отношусь и к кремлеботам,
И к тем, кто рвать их хочет на куски", — выразил своё мнение комик.

В конце своего стихотворного произведения Слепаков призывает беречь друг друга, отмечая, что все мы — продукт одной большой страны.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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