Слепаков написал стих о кремлеботах и тех, кто хочет их порвать

Юморист решил в стихотворной форме ответить агрессивно настроенным комментаторам.

Семён Слепаков, которого считают "гласом народа" за его актуальные и передающие боль россиян творения, объяснил свою политическую позицию в рифмованном посте в Instagram.

Комик адресовал своим обвинителям стихотворение, в котором написал о своём нежелании вступать в дискуссии по политическим вопросам.

"Вы сердитесь, а значит, вы неправы,

От вашей отбиваться мне оравы

Нет ни желания, ни времени, ни сил,

Я лучше выпью пива на террасе

И полежу у моря на матрасе.

Простите, что я всех вас так взбесил", — написал Слепаков, который сейчас отдыхает на Мальдивах.

Юморист выразил сомнение в том, что Россию ждёт радостное будущее, если либералы прогонят угнетателя.

"А мне сценарий видится иной -

Что управлять придет моей страной,

Коль вдруг народный гнев огонь раздует,

Лишь более отвязное жульё", — пишет Семён.

Слепаков оставляет за собой право не поддерживать "ни красных, ни белых".

"И те мне гадки, и другие гадки", — объясняет поэт-острослов.

Слепаков объясняет, что сохраняет ровное отношение к двум противоборствующим сторонам.

"У каждого есть право быть таким,

Какой он есть — пусть даже идиотом,

Я ровно отношусь и к кремлеботам,

И к тем, кто рвать их хочет на куски", — выразил своё мнение комик.

В конце своего стихотворного произведения Слепаков призывает беречь друг друга, отмечая, что все мы — продукт одной большой страны.