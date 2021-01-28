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Королёву вывела из себя покаянная исповедь подруги Тарзана

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

История с изменой Сергея Глушко обрастает новыми подробностями.

Королёву вывела из себя покаянная исповедь подруги Тарзана

Выяснилось, что любовная интрижка Анастасии Шульженко с Тарзаном затеивалась ради хайпа. Ещё одна участница скандальной истории Милана Миломанова рискует оказаться за решёткой. Именно она сняла интимное видео, которым пытались шантажировать Сергея Глушко.

Миломанова была лично знакома с Королёвой и объяснила, что Шульженко рассчитывала на популярность и привлечение новых подписчиков в Instagram.

Сама Милана просит Королёву простить её и не давать ходу дела, в котором замешана в качестве подозреваемой.

Певицу не трогают слова женщины, которой она когда-то доверяла.

"Это крокодильи слёзы! Надоели вконец! С самого начала все нормальные люди поняли, что на нашу семью была настоящая атака! Никаких интервью этой девушки не читала и читать не хочу! Пусть этими вопросами занимаются правоохранительные органы: они определят, кто прав, а кто виноват! Всем воздастся по закону!" — категорично заявила звезда в беседе с изданием "Собеседник".

Королёва посетовала на то, что скандал негативно отразился на её близких.

"Мама тоже очень переживала. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы её успокоить!" — объяснила исполнительница.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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