Королёву вывела из себя покаянная исповедь подруги Тарзана

История с изменой Сергея Глушко обрастает новыми подробностями.

Выяснилось, что любовная интрижка Анастасии Шульженко с Тарзаном затеивалась ради хайпа. Ещё одна участница скандальной истории Милана Миломанова рискует оказаться за решёткой. Именно она сняла интимное видео, которым пытались шантажировать Сергея Глушко.

Миломанова была лично знакома с Королёвой и объяснила, что Шульженко рассчитывала на популярность и привлечение новых подписчиков в Instagram.

Сама Милана просит Королёву простить её и не давать ходу дела, в котором замешана в качестве подозреваемой.

Певицу не трогают слова женщины, которой она когда-то доверяла.

"Это крокодильи слёзы! Надоели вконец! С самого начала все нормальные люди поняли, что на нашу семью была настоящая атака! Никаких интервью этой девушки не читала и читать не хочу! Пусть этими вопросами занимаются правоохранительные органы: они определят, кто прав, а кто виноват! Всем воздастся по закону!" — категорично заявила звезда в беседе с изданием "Собеседник".

Королёва посетовала на то, что скандал негативно отразился на её близких.