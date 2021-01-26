У звезды "Улиц разбитых фонарей" нашли ролики для взрослых

Недавно стало известно, что на звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" Никиту Струкова завели уголовное дело по обвинению в педофилии.

Артист якобы приставал к 15-летнему подростку в лагере, где работал вожатым. Сам Струков отрицает обвинения и утверждает, что никогда в жизни не трогал подростков и детей.

"Комсомольская правда" сообщила, что при обыске у актёра был обнаружен порноролик необычного содержания.