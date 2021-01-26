Недавно стало известно, что на звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" Никиту Струкова завели уголовное дело по обвинению в педофилии.
Артист якобы приставал к 15-летнему подростку в лагере, где работал вожатым. Сам Струков отрицает обвинения и утверждает, что никогда в жизни не трогал подростков и детей.
"Комсомольская правда" сообщила, что при обыске у актёра был обнаружен порноролик необычного содержания.
"Найденные материалы будут отсмотрены, еще не установлено, кто именно на них, какого возраста. Выводы делать рано, неизвестно, сам снимал эти материалы артист или скачал их", — сообщили изданию в правоохранительных органах.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.