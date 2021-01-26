Instagram удалил публикацию доктора Мясникова

Телеведущий и врач Александр Мясников пожаловался на то, что Instagram удалил одну из его публикаций, посчитав её "враждебным высказыванием".

На видео Мясников цитировал стихотворение Николая Гумилёва "Занзибарские девушки".

"Жирные женщины Габеша,

Хитрые и злые сомалийки

И грязные поденщицы Каффы", — сказано в стихотворении.

Медик считает, что именно эти строки не понравились модераторам социальной сети.