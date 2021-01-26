Телеведущий и врач Александр Мясников пожаловался на то, что Instagram удалил одну из его публикаций, посчитав её "враждебным высказыванием".
На видео Мясников цитировал стихотворение Николая Гумилёва "Занзибарские девушки".
"Жирные женщины Габеша,
Хитрые и злые сомалийки
И грязные поденщицы Каффы", — сказано в стихотворении.
Медик считает, что именно эти строки не понравились модераторам социальной сети.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.