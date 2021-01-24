Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян находится в больнице. Блогер сильно повредил руку во время тренировки перед съёмками шоу "Танцы со звёздами".
Врачи обнаружили, что у артиста серьёзно повреждён плечевой сустав. Сейчас неизвестно, сможет ли Манукян продолжать участие в проекте. Вероятно, в жизни блогера наступила чёрная полоса, поскольку несколько дней назад он расстался с Бузовой.
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?