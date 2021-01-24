Давид Манукян сильно повредил руку и оказался в больнице

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян находится в больнице. Блогер сильно повредил руку во время тренировки перед съёмками шоу "Танцы со звёздами".

Врачи обнаружили, что у артиста серьёзно повреждён плечевой сустав. Сейчас неизвестно, сможет ли Манукян продолжать участие в проекте. Вероятно, в жизни блогера наступила чёрная полоса, поскольку несколько дней назад он расстался с Бузовой.