Блогер вещает через своих коллег по блогерскому цеху.
Знакомый Давида Манукяна Ильдар с YouTube-канала "Приятный Ильдар" посвятил очередной выпуск разрыву одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса.
Выпуск по поводу скандального расставания Ильдар сделал в своём ироничном стиле.
YouTube-блогер много язвил по поводу подробностей ссоры, которая стала достоянием общественности.
Пользуясь давней дружбой с Манукяном, Ильдар попросил приятеля что-нибудь сказать по поводу расставания с Бузовой.
Дава уверил знакомого, что не обижал Ольгу, однако он был не настроен на то, чтобы давать развёрнутый ответ.
"Бро извини, но мне сейчас не до этого. Извини. Люблю тебя, но сегодня не то время. Никогда не изменял и не бил, — ответил Манукян коллеге.
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Разъярённый харьковчанин дозвонился в эфир украинского телеканала и объяснил, что даже в самой глухой российской деревне люди живут лучше, чем на Украине.