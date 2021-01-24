Давид Манукян ответил на обвинения Ольги Бузовой

Блогер вещает через своих коллег по блогерскому цеху.

Знакомый Давида Манукяна Ильдар с YouTube-канала "Приятный Ильдар" посвятил очередной выпуск разрыву одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса.

Выпуск по поводу скандального расставания Ильдар сделал в своём ироничном стиле.

YouTube-блогер много язвил по поводу подробностей ссоры, которая стала достоянием общественности.

Пользуясь давней дружбой с Манукяном, Ильдар попросил приятеля что-нибудь сказать по поводу расставания с Бузовой.

Дава уверил знакомого, что не обижал Ольгу, однако он был не настроен на то, чтобы давать развёрнутый ответ.