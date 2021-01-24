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Дочь Глюкозы уверена, что группа из Кореи украла идею её клипа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Старшая дочь певицы Натальи Ионовой столкнулась с плагиатов на заре своей музыкальной карьеры.

13-летняя девушка Лида Чистякова обнаружила в Сети клипы популярной корейской группы TinyTAN, которые очень смахивают на её творческие свершения.

Видео Лиды размещено в интернете в прошлом году, а вот кадры корейской группы стали достоянием публики только 15 января 2021 года.

"На самом деле я была очень сильно удивлена, когда мне прислали ссылку. У нас очень бдительные аниматоры. Сначала я даже как-то испугалась и негодовала, а после просмотра поняла, что это здорово — вдохновлять других людей на творчество", — рассказала Лида изданию StarHit.

Девочку расстроило только то, что корейские музыканты не дали ссылку на первоисточник. 

 

Автор: Елена Былкина
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